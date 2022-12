Fiat Metaverse Store, acquisto auto digitale diventà reale

Quale migliore occasione per provare il nuovo smartphone 5G ricevuto in regalo per Natale: al sito https://www.fiat.it/fiat/virtual-store è attivo da alcuni giorni il Fiat Metaverse Store, primo showroom interattivo al mondo alimentato dal metaverso, che rende il marchio torinese di Stellatins un vero e proprio leader nell'offerta di una brand experience immersiva e allo stesso tempo semplice.

La tecnologia lanciata da Fiat è, infatti, la prima del suo genere ad alimentare un'esperienza di vendita end-to-end nel metaverso, rivoluzionando l'intera customer experience del marchio. Nel Metaverse Store è presente un link reale al Product Genius di Fiat, una persona in carne e ossa che risponde in tempo reale a qualsiasi domanda dei clienti.

I visitatori e i clienti potranno esplorare e acquistare la Nuova 500 La Prima by Bocelli comodamente da casa, grazie a un processo assistito dall'uomo, istantaneo, realistico e stress free. Un'esperienza unica nel suo genere che sarà estesa a tutta la gamma della Nuova 500 entro la fine del 2022.

Inoltre, entro il primo semestre del 2023, i clienti potranno esplorare una varietà di modelli nel Metaverse Store e, partendo dall'Italia, questo rivoluzionario 'viaggio' sarà disponibile anche in altri mercati.

Sviluppato in collaborazione con Touchcast e Microsoft, che hanno progettato questa esperienza appositamente per il marchio Fiat, questo innovativo Store utilizza la piattaforma Metaverse-as-a-Service di Touchcast costruita sul Microsoft Cloud. Fornisce ai clienti l'accesso al metaverso senza bisogno di cuffie per la realtà virtuale, avatar o hardware specializzati. Il risultato è una sintesi di digitale e fisico, in un'esperienza immersiva diversa da qualsiasi altra.

Grazie al Metaverse Store il cliente viene trasportato istantaneamente 'dentro' al brand Fiat (prtendo proprio dal logo) e una volta all'interno, il Product Genius lo accoglierà per iniziare ad esplorare l'auto con un'ampia visuale a 360 gradi e conoscerne la tecnologia.

È possibile porre domande sulla mobilità elettrica, sulle modalità di ricarica e sui contenuti di Nuova 500. Inoltre, il cliente potrà osservare da vicino il funzionamento dell'Infotainment, delle diverse modalità di guida o di ricarica elettrica dell'auto. Il cliente avrà anche la possibilità di personalizzare il modello scegliendone carrozzeria, colore, interni e qualsiasi altra caratteristica desiderata, vedendo letteralmente l'auto cambiare in tempo reale.

Inoltre, questo nuovo strumento completamente immersivo di Fiat permette di ricreare un'esperienza di guida a bordo della Nuova 500 La Prima by Bocelli su La Pista 500, che è situata sul tetto dell'edificio Lingotto a Torino per spiegarne i sistemi di sicurezza ADAS che conferiscono alla Nuova 500 la guida di autonoma di livello 2.

Per rispondere alle esigenze dei clienti e adattarsi al loro tempo libero, il Product Genius è sempre disponibile, dal lunedì al venerdi dalle 9.00 alle 20.00 e sabato dalle 10.00 alle 18.00.