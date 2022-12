Audi entra in Formula 1 dalla porta virtuale

Audi entrerà nel circus iridato della F1 nel 2026, in collaborazione con il team Sauber, quando aumenterà il livello di elettrificazione nella massima formula.

Intanto, la monoposto della casa tedesca sarà presente nel videogame Codemaster EA Sports F1 22.

Nell'ultima versione del videogioco ufficiale del campionato del mondo di F1, disponibile per Playstation, Xbox, e, per PC anche in realtà virtuale, sarà integrata nel novero delle monoposto anche quella a marchio Audi, precisamente nel livello Podium Pass Series 4 VIP.

Tutto questo è stato reso possibile grazie all'operato di EA Sports e Codemasters, che hanno ricreato la show car con livrea speciale che il brand dei Quattro Anelli ha svelato nel momento del suo annuncio all'adesione del campionato di F1, in occasione dello scorso gran premio di Spa-Francorchamps.

Henrik Wenders, responsabile del marchio Audi, ha dichiarato: "Non è affatto scontato essere protagonisti del videogioco ufficiale della Formula 1 con oltre 3 anni d'anticipo rispetto al debutto in gara".