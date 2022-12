Aci Livorno, "Rallye Elba" torna in serie IRC

Aci Livorno Sport, organizzatore dei rallies all'isola d'Elba su mandato di Aci Livorno, titolare dei marchi "Rallye Elba" ha deciso "l'uscita della propria competizione dal Campionato Italiano Rally Asfalto 2023". Lo comunica l'Automobile Club Livorno con una nota. L'inserimento nel campionato era avvenuto a seguito della delibera della Giunta Sportiva ACI nella sua riunione dell'8 novembre scorso.

La decisione è stata presa a seguito di alcuni incontri con le amministrazioni comunali del comprensorio elbano, che hanno individuato il Campionato IRC ed il suo bacino di utenza come "idoneo a portare sull'isola un maggiore numero di iscritti, quindi generando un importante flusso di turismo emozionale al seguito dell'evento". Questo anche in cosiderazone, prosegue la nota, dei "dati degli iscritti alle singole edizioni del rallye che evidenziano, nell'arco di 10 edizioni passate, il superamento delle 100 unità solamente nell'edizione del 2015, al secondo anno di permanenza nell'IRC". Le amministrazioni hanno dunque suggerito di tornare alla serie IRC.

Aci Livorno Sport ha chiesto ad ACI Livorno il benestare per operare la rinuncia al Campionato Italiano Rally Asfalto ed entrare di nuovo a far parte del Campionato IRC. Il CdA di Aci Livorno ha approvato "non senza rammarico questa scelta obbligata, che ha guardato alla salvaguardia della gara".

Il 56° Rallye Elba è previsto in calendario per il 21-22 aprile 2023 .