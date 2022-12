Francia: bonus benzina da 100 euro per lavoratori meno abbienti

La Francia annuncia un indennizzo carburante da 100 euro per i 10 milioni di lavoratori meno abbienti: è quanto annunciato dalla premier, Elisabeth Borne, intervistata ai microfoni di radio RTL. Il bonus entrerà in vigore per l'anno 2023. "Intendiamo introdurre un indennizzo carburante per i francesi meno abbienti che hanno bisogno della loro automobile per andare al lavoro, quindi, sono 100 euro per circa metà delle persone, il che rappresenta uno sconto di 10 centesimi al litro" per chi percorre 12.000 km all'anno, la media dei francesi, ha precisato. Il dispositivo ammonterà a circa 1 miliardo di euro, ha concluso Borne.