False multe a Napoli, nuova truffa contro gli automobilisti

E' in corso un inedito tentativo di truffa ai danni dei cittadini residenti nel Comune di Napoli: è stato, infatti, segnalato dal Servizio Gestione Sanzioni Amministrative che ignoti stanno producendo multe fasulle, depositate sui parabrezza dei veicoli in sosta, in cui si chiede il pagamento di somme su un Iban diverso da quello del Comune.

La polizia locale ha diffuso oggi un alert ai cittadini, mentre sono in corso indagini per individuare i responsabili, attraverso l'Iban 'taroccato'. L'unico codice bancario su cui effettuare versamenti per le contravvenzioni, ricordano dal municipio, è IT03W0760103400001033919109, intestato al Comune di Napoli.

Quasi non si sorprende Patrizio Rispo quando apprende della nuova truffa che 'gira' nelle strade di Napoli. O meglio sulle auto di ignari cittadini che trovano una multa, pagano ma poi scoprono che l'iban anziché quello del Comune fa arrivare i soldi dritti sul conto di un truffatore. "La creatività di Napoli è esplosiva, non c'è nulla da fare", esordisce l'attore volto storico di 'Un posto al sole' ma anche di tantissimi film. "Mi viene quasi da sorridere, se non fosse che si tratta di un atto deplorevole - dice all'ANSA - purtroppo il mondo è fatto di buoni e di cattivi e i cattivi riescono spesso a stare nei posti giusti e noi li subiamo". "Anche nel male i napoletani sono creativi, non c'è niente da fare - aggiunge - a volte leggo di truffe che quasi mi affascinano. Una volta un magistrato, prima di mandare in galera i truffatori, si complimentò con loro per la genialità. Anche perché, in questo caso dei falsi verbali, il truffato forse non se ne accorgerà mai, a meno che la multa non venga fatta anche dal Comune di Napoli". "Sorrisi a parte, io un consiglio provo a darlo ai cittadini - conclude - utilizzate sempre l'app Io. E poi a questo punto, cari miei, prendiamo carta e penna e segniamoci l'iban del Comune di Napoli...vedessi mai".