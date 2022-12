Mostra distintivo per evitare multa, lascia capa polizia Tampa

La capa della polizia di Tampa,in Florida, si è dimessa dopo essere stata sospesa per aver mostrato il suo distintivo ad un agente che l'aveva fermata per farle la multa. Lo riporta la Cnn. La vicenda si è svolta a metà novembre, quando Mary O'Connor si trovava a bordo di una macchinetta da golf guidata dal marito ed è stata fermata da un agente poiché il veicolo era senza targa. Dopo che il vicesceriffo ha spiegato alla coppia il motivo del fermo, la capa della polizia ha chiesto se la sua bodycamera fosse in funzione quindi gli ha mostrato il distintivo chiedendogli "se per questa volta li potesse lasciare andare". Poi si è scusata, le ha lasciato il suo biglietto da visita raccomandandosi di contattarla "se avesse avuto bisogno di qualsiasi cosa" e se n'è andata con il marito. Per sua sfortuna la scena è stata ripresa da una delle tante telecamere piazzate in tutte le strade degli Stati Uniti. Immediatamente sospesa, su richiesta del sindaco di Tampa Jane Castor, O'Connor ha poi rassegnato le dimissioni.