BMW i4 per la polizia tedesca cambia look con AC Schnitzer

La BMW i4 modificata dal tuner AC Schnitzer, destinata alla polizia stradale teutonica, rientra nella campagna del ministero dei trasporti e delle infrastrutture digitali tedesco per promuove un tuning sicuro e responsabile, denominata 'Tune! It safe!' Come ogni anno, da 17 anni a questa parte, viene proposta una vettura dalle caratteristiche originali con i colori della polizia tedesca. In questo caso si tratta della coupé a 4 porte della Casa dell'Elica, forte di 544 CV elettrici, che le consentono di scattare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi: perfetta per eventuali inseguimenti.

Esteticamente, la BMW i4 modificata da AC Schnitzer si distingue per un kit aerodinamico che comprende elementi quali lo splitter anteriore, lo spoiler alla fine del tetto e sul retro della vettura in carbonio. Inoltre, poggia su cerchi da 20 pollici con colorazione argento e nera, e vanta un assetto ribassato di 20-25 mm con il kit relativo a molle e sospensioni.

Non mancano i lampeggianti ad opera di Hella, sia sul tetto che nel frontale, all'interno della calandra. Mentre la livrea esterna è stata realizzata tramite pellicola Foliatec. Inoltre, una pellicola di sicurezza Securlux protegge i finestrini laterali.

L'abitacolo è infine impreziosito da una pedaliera in alluminio e un controller in alluminio verniciato di nero.