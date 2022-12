A Cuneo la logistica smart firmata Volvo, Lanutti e AGC

E' stato presentato a Cuneo un nuovo progetto dedicato alla smart logistics che vede tra i protagonisti Volvo Trucks, insieme a Lannutti e AGC.

L'iniziativa congiunta delle tre realtà industriali è stata pensata per accelerare il percorso verso la sostenibilità della filiera industriale. Lannutti, provider internazionale del trasporto e della logistica, ha celebrato l'ingresso nella propria flotta del primo veicolo 100% elettrico di Volvo Trucks, che sarà impiegato per movimentare il vetro in uscita dallo stabilimento cuneese di AGC, azienda specializzata nella produzione di vetro piano. "Siamo orgogliosi di questo nuovo traguardo - ha affermato Valter Lannutti, Ceo del gruppo - come ulteriore testimonianza che la filiera sostenibile ed il trasporto verde non sono una novità in casa Lannutti, da sempre green e non a caso questo è il colore aziendale scelto per la flotta. Quest'innovativo progetto di smart logistics sarà dapprima realizzato a Cuneo, in cui operiamo dal 1963, con l'ambizione di estenderlo in modo progressivo anche ad altre realtà". Il nuovo mezzo full electric, adibito alla movimentazione del vetro tra lo stabilimento AGC di Cuneo e le aree di stoccaggio della Lannutti in prossimità del sito, sostituirà il trasporto a gasolio attualmente in uso. Inoltre, il veicolo consente di eliminare l'impatto acustico tradizionale dei mezzi pesanti essendo totalmente silenzioso durante la guida. "Quello di oggi - ha commentato Davide Cappellino, president architectural glass europe & Americas company - rappresenta per AGC un importante passo nel percorso virtuoso verso lo sviluppo sostenibile iniziato anni fa con il progressivo abbattimento delle emissioni di anidride carbonica dal nostro ciclo produttivo e con l'utilizzo sempre più intensivo di energie rinnovabili, come ad esempio gli impianti fotovoltaici e di cogenerazione installati da tempo presso il nostro sito di Cuneo. Il nostro impegno è quello di raggiungere la carbon neutrality entro il 2050, attraverso un lavoro attento e sistematico su tutte le componenti della catena del valore".