Camion Volvo full electric per la flotta Lannutti

L'azienda di trasporti e di logistica Lannutti ha presentato a Cuneo il primo camion elettrico a zero emissioni della sua flotta. Si tratta del secondo esempio di Volvo Full Electric in Italia, dopo quello circolante in Trentino, il primo a livello regionale, dal costo di circa 400 mila euro. L'azienda di logistica e trasporti lo utilizzerà, almeno inizialmente, per trasportare il vetro dalla sede cuneese di AGC al proprio centro di stoccaggio.

All'inaugurazione nei locali di AGC hanno preso parte, oltre ai rappresentanti delle realtà coinvolte, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero.

L'evento di lancio, "Insieme verso una società sostenibile", è stato coordinato dal direttore generale di Confindustria Cuneo Giuliana Cirio.