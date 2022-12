Benzina: Qe, self sale verso la soglia di 1,7 euro al litro

Prezzi di benzina, diesel e Gpl in salita sulla rete per l'effetto della riduzione del taglio delle accise in vigore dal primo dicembre.

In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 1 dicembre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,696 euro al litro (1,644 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,676 e 1,723 euro al litro (no logo 1,697). Il prezzo medio praticato del diesel self va a 1,775 euro al litro (contro 1,726), con le compagnie tra 1,756 e 1,807 euro al litro (no logo 1,771).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,772 a 0,790 euro al litro (no logo 0,758). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,124 e 2,413 (no logo 2,282).