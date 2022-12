Rivende auto a prezzo maggiorato e chilometraggio manomesso

E' residente ad Alessandria il cittadino originario della Romania, vittima della truffa commessa da un 22enne di Garlasco (Pavia). A far partire le indagini la querela presentata al commissario Giuseppe Ceravolo, responsabile Nucleo di Polizia Locale. Formalizzato l'acquisto di un'Audi A6, accerta che il chilometraggio sul display dell'auto non corrisponde a quanto indicato sul sito 'Il Portale dell'Automobilista', consultato per caso poche ore dopo. La discrepanza risulta di circa 160.000 Km. Richiesta e ottenuta dalla Polizia alessandrina la certificazione tecnica comprovante l'effettiva manomissione del contachilometri, attraverso la collaborazione dei Comandi di Ravenna, Brescia, Paitone (Brescia) e Trezzano Sul Naviglio (Milano) - località nelle quali l'Audi era stata acquistata, venduta e revisionata - si è risaliti al truffatore. Il cittadino pavese, venditore del veicolo, lo aveva acquistato in precedenza per una somma molto inferiore alla metà e un chilometraggio pari a 265.000 km.