Lancia Delta S4 e Fiat 500R regine d'antan di RuoteClassiche

La Fiat 500R e la Lancia Delta S4 sono le regine 2022 del mondo heritage per la rivista specializzata Ruoteclassiche. Il Cinquino nella categoria auto storiche e la Deltona in quella youngtimer hanno trionfato nella serata di gala organizzata a Milano, presso l'Hangar Bicocca, per la seconda edizione del premio Best in Classic.



Giudicate prime assolute dai lettori della rivista edita dalla EditorialeDomus e diretta da David Giudici, le due iconiche auto italiane hanno sbaragliato la concorrenza di numerosi modelli che hanno fatto la storia dell'auto.

Di una vettura che ha fatto battere forte i cuori di milioni din italiani, un'Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato, anche il titolo 'restauro dell'anno'. Un'auto che - è stato ricordato nella motivazione - "nelle mani di Nuvolari, Varzi o Campari ha saputo esprimere tutto il suo impareggiabile potenziale. E oggi è una delle anteguerra più ambite dai collezionisti".

Best in Classic 2022 ha anche riservato prestigiosi riconoscimenti agli uomini, ai luoghi, ai progetti e ai lavori di ripristino e conservazione di gioielli a quattro ruote che secondo una giuria di eccezione, guidata da David Giudici, hanno maggiormente contribuito alla crescita sociale, culturale ed economica dell'intero settore.

L'ambito riconoscimento di personaggio dell'anno è andato a Mario Righini, "Padre fondatore del motorismo storico italiano, testimone della nascita e dello sviluppo del settore, raffinato conoscitore di automobili e della loro storia e uno dei più autorevoli collezionisti al mondo, eppure umile come sanno esserlo solo i grandi".

A seguire gli altri titoli: Evento dell'Anno: Poltu Quatu Classic; Gara dell'Anno: Modena Cento Ore; Club dell'Anno: Alfa Blue Team; Giovane talento dell'Anno: Davide Cironi e Andrea Nannetti; Specialista dell'Anno: Giorgio Nada Editore; Museo/Collezione dell'Anno: Museo Nazionale dell'Automobile; Pubblicazione dell'Anno: L'altra faccia delle corse di Carlo Cavicchi; Sostenitore del settore dell'Anno: Fondazione Macaluso.