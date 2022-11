La Spezia ferma le auto Euro 4, incentivi per cambiare

La Spezia vieterà il transito in centro città ai veicoli Euro 4 a partire dal 1° gennaio 2023.

Lo ha annunciato questa mattina l'assessore Kristopher Casati in occasione del convegno "La Spezia Green 2.0" che illustra le mosse che la città intraprenderà nei prossimi anni per incentivare la mobilità sostenibile. La Spezia è destinataria di 3,7 milioni di euro, stanziato dallo Stato e passati attraverso la Regione Liguria, da utilizzare come incentivi per ammodernare il parco auto. Si possono ottenere fino a 9mila euro per passare ad una vettura ibrida-elettrica, 6mila euro per metano e gpl, 5mila euro per benzina euro 6 e 4mila euro per diesel euro 6d.

Per passare ad un'auto elettrica, il contributo è di 1.200 euro.

"Il ministero non voleva finanziassimo i diesel euro 6 - ha spiegato l'assessore regionale Giacomo Giampedrone -. Noi pensiamo che quando si parla di transizione, anche il salto di due classi, da euro 4 a euro 6 per esempio, sia comunque un passo avanti. Non tutti hanno i soldi per un'auto elettrica".

Nel lungo periodo, lo scopo dell'amministrazione comunale è disincentivare l'utilizzo del mezzo privato. "Abbiamo 47.172 auto in città, per parcheggiarle tutte servirebbero 235 aree come quelle di Piazza d'Armi - ha spiegato Casati -. Per spingere però i cittadini ad usare i mezzi pubblici, questi devono essere efficienti, puntuali e comodi. Dalla prossima primavera entreranno in servizio i primi filobus completamente elettrici di nuova generazione sui 18 previsti". A febbraio sarà inoltre emesso un bando per sostituire trecento monopattini elettrici con esemplari più moderni, servizio che conta già 34mila abbonati. In via di progettazione una grande pista ciclabile che attraversi la città da levante e ponente. "Passerà da Via Veneto, che sarà concepita come una bus-via - ha detto Casati -, ovvero gli autobus avranno la precedenza ai semafori in modo da renderli davvero il mezzo di trasporto più veloce in città".