Con Range Rover Academy per leader del domani

Land Rover e il Politecnico di Torino si incontrano per il progetto Leader by Example. L'idea, basata su un percorso narrativo e non solo, è quella di affidare un racconto a cinque leader dei nostri giorni e cinque eccellenze nei loro ambiti professionali che potranno contribuire alla formazione di leader per il domani.

I personaggi coinvolti sono Ettore Bocchia, Leader by Emotion, Camilla Lunelli, Leader by Networking, Alberto Galassi, Leader by Attitude, Stefano Seletti, Leader by Vision e Michele Pontecorvo, Leader by Determination, con i quali gli iscritti ai corsi di laurea in Design e comunicazione visiva e Design sistemico potranno dialogare attraverso workshop e attività di team dedicati al tema della cultura sostenibile.

Dopo una prima fase, oggi il progetto prende forma dando vita alla Range Rover Academy, il punto di arrivo del progetto Leader by Example. Inizia infatti un percorso didattico in cui i cinque leader si apriranno al dialogo e al confronto con le nuove generazioni. L'obiettivo di Jaguar Land Rover Italia è quello di portare gli studenti più meritevoli a bordo di un progetto formativo-lavorativo in cui avranno la possibilità di fare sia un'esperienza nazionale che internazionale.

"Sono davvero molto soddisfatto della collaborazione con il Politecnico di Torino - ha commentato Marco Santucci, CEO Jaguar Land Rover Italia - nostro partner in questo progetto valoriale a cui, personalmente, tengo molto. Il nostro desiderio è quello di delineare, insieme agli studenti coinvolti, i tratti del leader di domani, di chi saprà affrontare le nuove sfide con un approccio nuovo, che definirei gentile, distinto da una forte connotazione etica e sostenibile, qualunque sia il campo professionale di appartenenza".