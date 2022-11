Irregolare in Italia, sequestrata Bentley da 250mila euro

La Guardia di finanza di Treviso ha sequestrato, per l'ipotesi di contrabbando, un'auto Bentley Continental Gran Turismo, del valore commerciale di circa 250.000 euro La lussuosa vettura è risultata immatricolata nel 2020 nel principato di Andorra e portata in Italia ecadendo dazi doganali per 45.000 euro.

A consentire gli accertamenti terminati il sequestro cautelare della vettura, convalidato dal Tribunale di Treviso, anche in sede di riesame, è stata una segnalazione della Polizia stradale che, nel corso di un controllo lungo la strada statale "Treviso Mare", ha fermato l'auto di lusso, sanzionando la conducente perché, sebbene residente in Italia da più di 60 giorni, che era alla guida del veicolo immatricolato all'estero.