Inquinamento, dal 2023 a Bolzano divieti per i diesel Euro 3

La giunta comunale di Bolzano ha deciso di revocare, dal primo gennaio 2023, la sospensione temporanea, deliberata a seguito della pandemia da Covid-19, del divieto di circolazione per i veicoli Euro 3 diesel (dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 19.00 dal lunedì al venerdì) adottata nel marzo del 2020. Il provvedimento è stato assunto, è stato spiegato, nell'ambito delle misure per la limitazione dell'inquinamento dell'aria derivante delle emissioni di ossidi di azoto (Nox) adottate in accordo con il "Piano provinciale della qualità dell'aria" ed il programma per la riduzione dell'inquinamento da No2 2018-2023.

I veicoli diesel Euro 3 stimati a Bolzano sono circa 1.400.

Si tratta di mezzi che, il prossimo anno, avranno dai 17 ai 22 anni di vita.