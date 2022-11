Hyundai ed Healthy Seas per un'economia circolare

L'economia circolare, per Hyundai, tra giochi e attività educarive. Hyundai Italia e l’organizzazione per la conservazione marina Healthy Seas hanno incontrato gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado IC GD Romagnosi di Carate Brianza per sensibilizzarli sull’importanza dell’economia circolare attraverso esempi concreti, giochi e attività educative.

L'evento, parte dei programmi educativi sviluppati da Hyundai ed Healthy Seas nell’ambito della loro collaborazione, si è tenuto lo scorso 18 novembre presso la sede di Hyundai Italia a Milano, dove si sono svolte alcune attività mirate ad illustrare l’importanza della tutela delle acque marine, con la spiegazione del fenomeno delle reti fantasma e dei loro effetti negativi, oltre all'illustrazione delle possibili soluzioni secondo il modello dell’economia circolare.

La giornata è partita con una presentazione a cura di Healthy Seas sull'inquinamento da plastica e gli effetti che la pesca fantasma ha sulla fauna marina. Ai ragazzi sono state poi mostrate immagini subacquee di grande impatto, scattate dai volontari dell'organizzazione benefica Ghost Diving.

Il team di Healthy Seas ha spiegato anche come, attraverso l’approccio dell’economia circolare, i rifiuti di plastica possano essere trasformati in nuove risorse. Aquafil, uno dei partner fondatori di Healthy Seas, rigenera infatti le reti fantasma, insieme ad altri rifiuti di nylon, trasformandole in Econyl, un filato riciclato e riciclabile all’infinito utilizzato per prodotti sostenibili come i tappetini disponibili su Hyundai ioniq 5 e Ioniq 6.