Ford richiama 500mila veicoli negli USA

Ford si appresta ad attuare un'importante campagna di richiamo per 333.342 Escape e per 188.436 Bronco Sport prodotte dal 2020 al 2023. La causa è il rischio di incendio per il motore 1.5 a 3 cilindri sovralimentato da 183 CV che equipaggia i modelli base.

A seguito di 54 segnalazioni di incendio, come riporta caranddriver.com, di cui 5 ascrivibili al problema specifico, Ford avrebbe invitato i conducenti dei suddetti veicoli - come si evince dai documenti inviati dalla Casa dell'Ovale blu al National Highway Traffic Safety Administration - a prestare attenzione all'odore di benzina. Nello specifico, la problematica riguarderebbe un iniettore di carburante che potrebbe rompersi, causando una potenziale perdita del liquido infiammabile.

Dopo aver informato i proprietari di queste vetture entro metà dicembre, Ford installerà un software di controllo del motore aggiornato e un tubo di scarico per far defluire il carburante che possa eventualmente uscire dalla testata, al fine di evitare il rischio di incendio.