Automotoretrò e Automotoracing di nuovo in scena Torino

Torna in scena Automotoretrò e Automotoracing, il salone dei motori che riunisce in un unico evento le due rassegne e che ritorna a Lingotto Fiere e all'Oval dal 9 al 12 febbraio 2023.

L'edizione 2023 segnerà anche il traguardo dei quarant'anni di Automotoretrò. Era infatti il 1983 quando quattro soci della Scuderia Rododendri, realizzarono il sogno di far incontrare in un'unica fiera collezionisti, professionisti e appassionati di vetture d'epoca. Negli anni la fiera è cresciuta, comprendendo anche le rassegne di Automotoracing e Automoto Green Future e oggi costituisce un appuntamento fisso tra automobili e motociclette vintage, dal mondo del racing a quello del tuning, dalle alte prestazioni ai veicoli sostenibili.

Automotoretrò e Automotoracing contano ogni anno oltre 1.200 espositori e decine di migliaia di visitatori, provenienti da tutta Europa, con una consolidata presenza da Francia, Svizzera, Regno Unito, Spagna, Germania, Austria e Olanda.

"Quarant'anni fa abbiamo creato Automotoretrò inseguendo la visione ben precisa - ha raccontato l'organizzatore Beppe Gianoglio - di fare tesoro delle innovazioni del passato per trovare l'ispirazione, la passione e le conoscenze necessarie per costruire il futuro dell'automotive. In questi decenni abbiamo visto la tecnologia cambiare a ritmi accelerati.

Automotoretrò e Automotoracing rappresentano oggi più che mai un luogo di cultura e condivisione fondamentale per non dimenticare i traguardi di ieri, apprezzare quelli di oggi e saper comprendere quelli di domani".

Nei padiglioni del centro fieristico torinese di via Nizza 294 ci sarà spazio per veicoli del passato di ogni tipologia, dai grandi nomi dell'automobilismo e del motociclismo internazionali, passando per il mondo delle elaborazioni sportive ed estetiche.

All'Oval, invece, troveranno spazio anche Expo Tuning Torino e la nuova sezione dedicata alla mobilità sostenibile Automoto Green Future, nata con l'obiettivo di promuovere prodotti e vetture rispettosi dell'ambiente, presentando veicoli elettrici, ibridi, a metano o a gas naturale, ma anche monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita. I biglietti saranno disponibili da dicembre 2022.