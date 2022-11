Auto: arriva Wave, magazine per raccontare smart mobility

Uno spazio di approfondimento per scoprire la mobilità del futuro attraverso il racconto di tutti gli attori coinvolti nello sviluppo di nuovi mezzi, servizi e infrastrutture. E' Wave - Smart Mobility Magazine, una rivista trimestrale che presentata in una due giorni di confronto sui temi della smart mobility.

Ad aprire i lavori il 29 novembre un panel dedicato a "Pnrr e mobilità: innovazione e sostenibilità per l'Italia" in cui parteciperà Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e si chiuderanno con un colloquio nella seconda giornata con Alessandro Morelli, sottosegretario alla presidenza del consiglio dei Ministri. Tra gli appuntamenti i panel su smart companies, smart cities, e la mobilità del futuro tra elettrificazione ed estetica sostenibile e quello su Pnrr, mobilità elettrica, sviluppo e sostenibilità, rigenerazione urbana e intermodalità. L'evento nasce da un'idea di Core, società specializzata nella comunicazione corporate e istituzionale, e ha ricevuto i patrocini della Commissione europea, del Comune di Roma - assessorato alla mobilità, del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del ministero delle Imprese e del Made in Italy.