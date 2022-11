Bmw e Alcantara esaltano esclusività della M4 Competition

L'esclusiva cornice dell'House of Bmw in via Verri a Milano, nel cuore del quadrilatero della moda, ha visto il debutto in prima assoluta della M4 Competition 'one off' che Bmw ha realizzato nel cinquantesimo anno del marchio M con interni unici in Alcantara, frutto di un lavoro congiunto tra i due brand.

Basata sull'attuale generazione della serie di maggior successo nella storia di Bmw M GmbH, questa speciale M4 è spinta da un motore M TwinPower Turbo a sei cilindri in linea con potenza fino a 510 Cv per garantire prestazioni di livello top.

"Il 2022 è un anno speciale per la divisione M di Bmw - ha detto Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia - perché celebriamo il cinquantenario del marchio che da sempre propone le vetture più sportive della nostra gamma. Una storia straordinaria nata con un'automobile diventata leggendaria e che ha un dna italiano, la Bmw M1 disegnata da Giorgetto Giugiaro".

"È stata quindi una scelta naturale accogliere con entusiasmo la proposta di Alcantara di realizzare una one-off della Bmw M4 Competition. Era un modo perfetto per celebrare i 50 anni di Bmw M con una progettualità italiana di grande eccellenza e con materiali all'avanguardia e sostenibili".

A bordo, Alcantara ha vestito i sedili, il padiglione, i montanti e i pannelli porta che sono in nero con cuciture a contrasto oppure alternando nero e colore giallo della livrea, sviluppato appositamente per celebrare la storica collaborazione e mostrare l'estrema capacità di personalizzazione di Alcantara.

Sui poggiatesta sono presenti sia il logo M (realizzato per i 50 anni della divisione M) sia il logo 50Jahre Bmw, entrambi ricamati, per sottolineare l'eccellenza di artigianalità italiana. Tra passato e futuro, alcuni dettagli della vettura - come la parte centrale delle sedute con effetto cannettato o l'intreccio sul pannello porta - si ispirano alla storica Bmw 3.0 CSL del 1972.

Fra le varie unicità di questa one-off spicca la riproduzione fedele dello skyline di Milano (città scelta perché vi operano entrambi i brand) realizzato con tecnica laser e posizionato sui pannelli porta laterali.

Andrea Boragno, presidente e amministratore delegato di Alcantara ha spiegato come "in Alcantara siamo particolarmente soddisfatti della collaborazione con Bmw che ci permette di rappresentare, in questa come in altre occasioni i valori identitari che ci accomunano. Sulle Serie M, Alcantara esalta le caratteristiche di sportività estrema e leggerezza garantendo al pilota grip per una guida sportiva, confort e resistenza all'usura senza rinunciare ad una esperienza sensoriale unica".