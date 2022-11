Per Dacia Jogger riconoscimenti e un futuro elettrificato

Un Golden Steering Wheel per Dacia Jogger che ha convinto la giuria del premio internazionale. Il recente riconoscimento, assegnato da Bild am Sonntag e Auto Bild, è andato alla nuova Jogger per la categoria 'Miglior auto sotto i 30.000 euro'.

La procedura di test per l'assegnazione dei premi si svolge su più fasi. Le migliori auto dell'anno vengono prima votate dai lettori e poi ampiamente testate dalla giuria di esperti presso la pista Lausitzring. "Siamo molto felici del riconoscimento a Dacia Jogger - ha commentato Thilo Schmidt, managing director Dacia Germania - perché è l'auto che incarna perfettamente la filosofia del marchio con le sue attrezzature moderne, il look da fuoristrada robusto e lo spazio generoso. Con l'implementazione della nuova piattaforma di veicoli, abbiamo anche fatto un grande passo avanti tecnologicamente".

L'ultima arrivata in casa Dacia sarà anche il modello attraverso il quale inizierà il percorso verso l'elettrificazione del marchio. Sarà infatti Jogger ha montare per la prima volta la motorizzazione Hybrid 140. Questa tecnologia, già più che conosciuta all'interno del Gruppo Renault, consentirà a Dacia di poter contare su capacità 'ibride' già utilizzate e apprezzate dal pubblico. L'apertura degli ordini è prevista per inizio 2023, con lancio commerciale pianificato per la prossima primavera.