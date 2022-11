Nissan sbarca nel metaverso con e-power experience

Visitare uno showroom comodamente seduti davanti al proprio pc, scoprire la nuova tecnologia e-power, configurare la propria vettura e vederla come se fosse esposta: tutto questo è reso possibile da Nissan, che approda nel metaverso con l'obiettivo di offrire ai propri clienti e agli appassionati ulteriori opportunità di interazione con i propri prodotti, tecnologie e servizi.

Il metaverso del marchio giapponese è uno spazio digitale all'interno del Web3 sulla piattaforma Decentraland. Sul metaspace denominato e-power experience, gli utenti possono scoprire le più recenti tecnologie Nissan della nuova gamma elettrificata e, in particolare, la motorizzazione e-power.

Ciro Immobile, attaccante della Nazionale Italiana di calcio, influencer e grande appassionato di tecnologia, accompagna il brand nelle attività di lancio del Metaverso. Nel corso di una conferenza stampa nel metamondo, alla presenza del presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, Marco Toro, ciascuno ha potuto esplorare lo showroom attraverso il proprio avatar, interagire con i chatbot, fare esperienze interattive e scoprire tutte le caratteristiche della tecnologia di elettrificazione Nissan. È inoltre possibile accedere allo Shop@home: la piattaforma digitale dove configurare la propria vettura, scoprire tutte le modalità per l'acquisto online, conoscere le ultime offerte o calcolare il valore del proprio veicolo da restituire in permuta. Inoltre, tutti coloro che entrano nel metaverso hanno la possibilità di partecipare ad un concorso per vincere un esclusivo test drive (questo sì, nel mondo reale!) di 24 ore a bordo di Qashqai e-power. In alternativa, si potrà prenotare il tradizionale test drive in concessionaria. Il link per vivere questa esperienza è https://www.nissan.it/experience-nissan/metaverse.html