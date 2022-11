Viabilità: chiusura notturna tratto A11 per lavori

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 6 di venerdì 25 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pisa nord e l'allacciamento con il Raccordo Lucca-Viareggio sia verso Firenze, sia verso Pisa. Dalle 23 di giovedì 24 alle 6 di venerdì 25 novembre, saranno chiuse anche le area di servizio Migliarino sud e Migliarino nord, situate nel tratto interessato ai lavori. E' quanto rende noto Aspi.

In alternativa, spiega Autostrade, "sia il traffico locale in entrata a Pisa nord sia chi proviene dalla A12 Livorno-Sestri Levante, dovrà entrare alla stazione di Viareggio, sulla diramazione Lucca-Viareggio, in direzione di Lucca, fino all'allacciamento con la A11 per proseguire in direzione del capoluogo toscano. Per chi è diretto verso Pisa/Genova, dovrà proseguire sulla A12 Livorno-Sestri Levante, di competenza Salt".