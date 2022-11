Timmermans, a fine anno nuovi standard CO2 autocarri

La Commissione europea "sta preparando una proposta per ridurre gli standard di emissione di CO2 per i mezzi pesanti e i camion che presenteremo tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo". Lo ha affermato il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, parlando a un evento streaming organizzato dall'Acea, l'associazione europea dei produttori di auto e autocarri. Dopo la decisione Ue sullo stop alle vendite di auto a motore termico nel 2035, una proposta di nuovi standard di emissione per i veicoli pesanti era attesa il 30 novembre.