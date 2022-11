Gualtieri, a Roma rafforzamento della rete tutor e autovelox

"A Roma si deve andare più piano. Non si deve morire sulle nostre strade e deve essere socialmente non accettato il guidare quando si beve o si usano droghe. Su questo dobbiamo fare fare di più. Nel nostro piano vogliamo realizzare gradualmente prima 69 isole ambientali e zone 30, vogliamo portare tutta la viabilità, con l'esclusione di quella primaria, a zone 30". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo in Assemblea capitolina in occasione della discussione su una mozione per dedicare un impianto sportivo sulla via Cristoforo Colombo a Francesco Valdiserri, il ragazzo travolto ucciso da un'auto.

"Stiamo lavorando al rafforzamento della rete dei tutor e degli autovelox: a breve ci sarà l'attivazione di quello della galleria Giovanni XXIII e successivamente quello del viadotto del Giubieo a Prima Porta - ha spiegato il sindaco -. Sono stati individuati nuovi quattro luoghi per autovelox fissi - tra cui quelli a via Isacco Newton, via Togliatti, la Tangenziale Est all'altezza di via Nomentana -. Passeremo da 10 a 40 rilevatori sui semafori rossi, e in collaborazione con le forze dell'ordine si stanno rafforzando i controlli in tutte le zone, anche su utilizzo di alcol e sostanze stupefacenti".