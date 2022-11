Prezzi carburanti 'irregolari', multa in area di servizio nel Bolognese

Il titolare di un'area di servizio nel Bolognese è stato multato dalla Guardia di Finanza perché i prezzi dei carburanti, esposti sui cartelloni pubblicitari, non corrispondevano a quello realmente praticati alla cassa. A scoprire questa irregolarità sono state le fiamme gialle del comando provinciale impegnate, nei dintorni di Imola, in alcune verifiche. Nello stesso impianto, è stata rilevata la vendita non documentata, dunque sottratta a tassazione, di oltre 6mila litri di carburante. I finanzieri hanno anche scoperto un'omessa comunicazione all'agenzia delle entrate dei dati consuntivi dei corrispettivi giornalieri, relativi ai ricavi, per circa 45mila euro. Nell'area di servizio, infine, stavano lavorando anche due dipendenti senza regolare contratto di lavoro, uno era anche senza permesso di soggiorno: il titolare è stato denunciato per occupazione di lavoratori clandestini.