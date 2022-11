Milano Autoclassica, conclusa un'edizione da record

Nella serata di domenica 20 novembre si è conclusa quella che può essere considerata una delle migliori edizioni di Milano Autoclassica di sempre.

La preannunciata presenza in blocco dei brand che hanno scritto le pagine più prestigiose dell'automobilismo mondiale, con il conseguente allargamento dell'aria espositiva allestita presso la Fiera di Milano, ha attirato ben 78.846 visitatori nei tre giorni della rassegna. I numeri raccontano di oltre 4.000 vetture offerte in fiera, buon ritorno da parte di tutti gli espositori, vendite in ripresa, circa 650 i media accreditati di provenienza italiana ed internazionale.

Le Ferrari F40 sono state le indiscusse protagoniste del Salone. L'area celebrazioni della Club House di Milano AutoClassica ha reso omaggio all'iconica supercar di Maranello presentata per la prima volta 35 anni fa in occasione dei festeggiamenti dei primi 40 anni di vita dell'azienda automobilistica Ferrari: ancora oggi modello dal fascino immutato, si conferma una delle auto più quotate e desiderate dai collezionisti di tutto il mondo. Le tre regine della manifestazione - Ferrari 312 B3 "Spazzaneve, del 1973", Ferrari 126 CK del 1980, Ferrari 312 T4, classe 1979 - hanno invece reso omaggio alla F1 e un tributo speciale all'Ingegnere Mauro Forghieri, recentemente scomparso, che è stato ricordato in molti incontri ospitati nell'Area incontri di ACI Storico, e nell'agorà di ASI Automotoclub Storico Italiano come una delle menti più brillanti del settore, responsabile di progetti automotive di ogni reparto, incluso quello della F1.

Grande soddisfazione degli organizzatori: "Il bagno di folla nelle tre giornate conferma che la nostra manifestazione sta entrando nel suo periodo migliore: gli eccezionali dati di presenza di pubblico, soprattutto giovane, testimoniano che stiamo andando nella direzione giusta e che il collezionismo di vetture d'epoca sia, anno dopo anno, un settore sempre più in espansione" - commenta Andrea Martini, Presidente di Milano AutoClassica. "La stretta collaborazione con le associazioni di categoria, Fiera Milano S.p.A., i partner, gli espositori, i privati, i commercianti, i media ed i Club e Registri che ci supportano sono la condizione indispensabile per porre le basi della prossima edizione per la quale abbiamo già messo in cantiere importanti progetti."