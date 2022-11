Inaugurata la Lamborghini Lounge Doha

Lamborghini ha aperto una pop-up lounge flottante a The Pearl, Doha. La Lounge è accessibile dalla Marina di Marsa Arabia solo tramite invito. A partire dal 21 novembre al 18 dicembre, ospiti VIP e proprietari Lamborghini avranno l'opportunità di toccare con mano il mondo Lamborghini.

Il management assieme ai concessionari del Medio Oriente e Africa, ha tenuto un'inaugurazione ufficiale durante la quale è stata presentata la Urus Performante a 100 ospiti selezionati.

"Lamborghini - ha affermato Stephan Winkelmann, Chairman e CEO - è un brand globale che attrae clienti di diverse culture e non vediamo l'ora di accoglierli assieme ai numerosi visitatori nelle Lounge in tutto il mondo. Grazie alle Lamborghini Lounge, abbiamo l'opportunità di conoscere nuovi clienti e dare il benvenuto agli appassionati del marchio: la nostra presenza nella regione del Medio Oriente e Africa è già affermata, ma tutt'ora in continua crescita. Siamo entusiasti di poter incontrare proprietari provenienti dalla regione MEA e da più di 50 mercati in tutto il mondo che ci raggiungeranno a Doha grazie a questo progetto audace e inaspettato".

La Lounge occupa uno spazio totale di 320 metri quadri e si sviluppa su due piani, offrendo una vista sul golfo e su The Pearl. L'apertura della Lounge di Doha ha rappresentato anche l'esordio della Urus Performante in Medio Oriente e Africa.

Grazie a una potenza aumentata a 666 CV e a un alleggerimento generale della vettura, Urus Performante offre il miglior rapporto peso-potenza del segmento.