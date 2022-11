Torino: in 6 mesi oltre 700 multe a monopattini elettrici

A Torino in 6 mesi, da maggio a novembre, i controlli dei civich sui monopattini elettrici sono stati "495, le sanzioni e 722 e i sinistri, 176, di cui 147 con lesioni di vario genere". A illustrare i dati in Consiglio comunale, l'assessora Gianna Pentenero che, rispondendo a una interpellanza della consigliera di Torino Bellissima Silvia Damilano, ha sottolineato che "la polizia locale, in considerazione dell'aumento dell'uso di monopattini sul territorio della città, ha incrementato i controlli sulla mobilità elettrica, sia relativamente alla circolazione che al parcheggio".

L'assessora ha poi precisato che "sulla formazione e sensibilizzazione degli studenti, la polizia locale da decenni effettua interventi negli istituti scolastici su educazione stradale e alla legalità, il decoro, il bullismo, il cyberbullismo e i rischi delle nuove tecnologie".