Coppa del Mondo in Qatar, problemi spostamenti auto private

Problemi per gli spostamenti privati in auto in Qatar in concomitanza con la Coppa del Mondo Fifa. Chi vive in Arabia Saudita - sottolinea un rapporto di Arab News - potrà effettuare viaggi giornalieri collegati all’evento entrando nel Paese solo se dispone di un veicolo immatricolato in Qatar. Gli altri - per effetto delle restrizioni del Governo sui viaggi in auto - dovranno invece parcheggiare al confine di Abu Samra e viaggiare in autobus o taxi per i restanti 90 km.

In un'intervista con Arab News, Bassel Al-Nahlaoui, ceo della piattaforma di mobilità Careem, ha affermato che una corsa in auto a noleggio da Dammam o Al-Ahsa a Doha - che va prenotata con un giorno di anticipo costa il corrispettivo di 266 dollari ma comprende il passaggio fino a tre persone. Sebbene il viaggio in macchina possa durare dalle tre alle quattro ore, Al-Nahlaoui ha affermato che ciò equivale al tempo necessario per viaggiare in aereo. Inoltre Mowasalat, la compagnia di trasporti pubblici del governo del Qatar, fornirà 75.000 trasferimenti aeroportuali al giorno dall'aeroporto internazionale di Hamad al centro di Doha. "Per un viaggio di 10 minuti, alcuni fornitori addebitano 500 riyal del Qatar, cioè 134 dollari, per trasferimento” afferma Arab News sulla base di informazioni provenienti dal settore.

Ha aggiunto che c'è una carenza di trasferimenti aeroportuali e che i clienti devono noleggiare l’auto per un'intera giornata - o il servizio con autista per otto ore - spendendo il corrispettivo di 1.500 dollari per ottenere un trasferimento. Careem sta collaborando con il governo del Qatar per rimdiare all'afflusso di turisti. Chiunque viva in Qatar può diventare un collaboratore di Careem per tutta la durata della Coppa del Mondo, e “utilizzando le proprie auto private per aiutare a trasportare turisti e residenti” ha affermato Al-Nahlaoui. "Penso che aiuterà a gestire la domanda e a fornire a molte di queste persone un reddito aggiuntivo in quel periodo", ha aggiunto. La compagnia di ride-hailing ha più che raddoppiato le dimensioni della sua flotta in Qatar.