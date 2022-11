AMG Winter Experience, da gennaio tra Svezia e Austria

L'inverno è alle porte e AMG torna in pista, rigorosamente ghiacciata, con la sua Winter Experience. Da gennaio a marzo del nuovo anno, la AMG Experience darà la possibilità ai partecipanti di migliorare le proprie capacità di guida su neve e ghiaccio, sotto la guida di istruttori esperti e AMG Brand Ambassador del mondo degli sport motoristici.

Il tutto si svolgerà tra la Svezia e l'Austria. Oltre ai collaudati corsi di formazione nella Lapponia svedese, per la prima volta viene sarà infatti offerta una destinazione a Saalfelden, in Austria. Con la Mercedes-AMG Eqe 53 4Matic+, il parco veicoli comprende per la prima volta anche un modello dotato di un sistema di propulsione esclusivamente elettrico a batteria. Un’altra novità della gamma è anche rappresentata dalla Mercedes‑AMG SL 63 4Matic+.

Durante tutti gli eventi, gli istruttori qualificati seguiranno individualmente i partecipanti, per impartire consigli utili nel migliorare le capacità di guida anche in condizioni proibitive di freddo. In Svezia, l’esperienza sarà alla AMG Winter Experience su un lago ghiacciato di oltre 337.000 metri quadrati vicino ad Arjeplog. Sullo strato di ghiaccio che supera i 90 centimetri di spessore saranno preparati diversi utili per testare al meglio la manovrabilità dei veicoli e l’approccio durante le fasi di guida più difficili. In Austria, invece, il programma Discover della Winter Experience sarà pensato su misura per chi è interessato a fare la sua prima esperienza di guida dinamica sulla neve e allo stesso tempo per conoscere meglio il marchio Mercedes‑AMG.