A Vairano in scena la Hyundai N-Driving Experience

Un fine settimana dedicato alle prestazioni secondo Hyundai. La casa coreana è infatti pronta a scendere in pista con la N-Driving Experience, ovvero un fine settimana dedicato al divertimento alla guida e che offre al pubblico l’opportunità di testare in pista i20 N, i30 N e KONA N, modelli che compongono la gamma N di Hyundai e ispirati al motorsport.

I prossimi sabato 3 e domenica 4 dicembre, l’Autodromo di Vairano, a Vidigulfo in provincia di Pavia, ospiterà lo speciale evento che, a fronte di registrazione e prenotazione sul sito, consentirà ai partecipanti di vivere l’emozione della guida ad alte prestazioni a bordo di uno dei modelli della gamma Hyundai N.

I partecipanti metteranno alla prova anche diversi modelli della gamma N Line in un percorso in pista che prevede anche esercizi di guida sicura, per imparare a divertirsi sempre in sicurezza. In sede di prenotazione, gli interessati avranno la possibilità di scegliere il giorno e l’orario di inizio attività, per i diversi turni della durata di un’ora e mezza che includono accredito, briefing teorico di guida in pista, drive experience in circuito con un modello Hyundai N, percorso di guida sicura al volante di un modello Hyundai N Line.