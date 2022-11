Benzina e olio lubrificante rivenduti in nero nel Vicentino

Ispezione della Guardia di Finanza di Arzignano (Vicenza) in un distributore di carburanti di Montecchio Maggiore (Vicenza) e scattano sanzioni per 25 mila euro.

Il controllo ha preso in esame gli adempimenti fiscali, le licenze d'esercizio, le certificazioni di prevenzione incendi, la disciplina sulla corretta esposizione dei prezzi dei carburanti. Le irregolarità sono emerse raffrontando le giacenze contabili di benzina e gasolio con quelle effettive presenti nei depositi, e riguardano una mancanza di carburanti per oltre 12 mila litri. A questo si aggiunge la mancanza di 55 chilogrammi di olio lubrificante, probabilmente ceduti "in nero".

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Vicenza ha consegnato quasi 3.000 litri di carburante alla Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige dei Vigili del Fuoco, provenienti da un sequestro eseguito ad agosto dello scorso anno dai militari di Arzignano dopo il rinvenimento un deposito abusivo.