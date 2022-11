Alla Tirreno Adriatica protagonista la Defender 130

Alla ventiduesima edizione della Tirreno Adriatica, Land Rover Defender protagonista anche nella versione 130. L'occasione è stata quella del raduno dedicato agli amanti delle vetture Land Rover, che con l'edizione di fine ottobre, ha festeggiato 22 anni di attività.

Con un percorso che attraversa la penisola da una parte all'altra, alla scoperta del territorio italiano, tra itinerari culturali ed enogastronomici, all'edizione 2022 hanno partecipato 60 equipaggi, che hanno affrontato 600 km di percorsi di cui oltre 500 in fuoristrada. Più della metà delle auto presenti erano Nuova Defender.

I partecipanti presenti hanno potuto osservare in anteprima anche la nuova Defender 130, ovvero la versione ammiraglia dell'iconica vettura britannica e che si aggiunge alle versioni 90 e 110.

Lunga 5.358 mm, l'accresciuta lunghezza della sua scocca offre un maggiore spazio interno ed è in grado di ospitare fino a 8 persone su tre file di sedili nella disposizione 2+3+3.

L'implemento dimensionale offre un vasto spazio di carico, che anche con gli 8 sedili schierati raggiunge quasi i 2.300 litri di capacità.

Le grandi dimensioni corrispondono a grandi doti fuoristradistiche, grazie al sistema Terrain Response di Land Rover, che consente al conducente di regolare l'esperienza di guida su qualsiasi terreno, oltre che al sistema di trazione integrale intelligente (iAWD) e al cambio automatico a otto velocità.

Tre le motorizzazioni disponibili e tutte 3,0 litri di cilindrata: un benzina sei cilindri da 400 CV e due diesel sempre sei cilindri disponibili con due livelli di potenza (250 e 300 CV). Queste unità sono dotate della tecnologia Mild-Hybrid Electric Vehicle, con un generatore di avviamento integrato a 48V che raccoglie l'energia normalmente persa nelle frasi di frenata e decelerazione, per immagazzinarla e utilizzarla in seguito durante il viaggio.