Viabilità: dal 21/11 al 2/12 chiusura tratto Satriano-Brienza

Lungo la strada statale 95 "di Brienza", in provincia di Potenza, a partire da lunedì 21 novembre prossimo, "sarà attiva l'interdizione al transito" del tratto compreso tra lo svincolo di 'Satriano Sud' (in corrispondenza del km 12,400 della 95/Var) ed il km 29,500, nel centro abitato di Brienza". Lo ha reso noto l'Anas. "La chiusura del tratto, necessaria per l'avanzamento dei lavori di realizzazione della nuova variante di Brienza - 6 lotto - 1° e 2° stralcio - è sottolineato nel comunicato - sarà in vigore fino al prossimo 2 dicembre. In particolare, si procederà all'avanzamento delle attività afferenti alle operazioni di varo con autogru dell'impalcato metallico del viadotto 'Murge'; inoltre, contestualmente, in prossimità dell'esistente Galleria Santa Lucia verranno eseguite lavorazioni propedeutiche alla successiva apertura al transito (già a partire dal 2 dicembre) di un tratto di circa 300 metri del nuovo tracciato della variante".