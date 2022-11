In vendita la Continental di Lyndon B. Johnson

Una Lincoln presidenziale degli anni Sessanta in vendita. L'auto in questione è una Continental Cabrio del 1964, acquistata dal presidente Lyndon B. Johnson nei primi anni della sua presidenza e utilizzata per il suo trasporto personale quando il presidente si trovava nel suo ranch a Stonewall, in Texas.

Acquistata dal presidente statunitense attraverso la sua compagnia, la LBJ Co., per suo uso personale. La Lincoln Continental entrò ufficialmente in produzione nel 1939 e sarebbe diventata una sorta di risposta americana alla Rolls Royce, con innumerevoli celebrità nella lista di proprietari nel corso degli anni, da Frank Sinatra e Elizabeth Taylor, passando Elvis Presley, James Brown, Dwight D. Eisenhower e anche Lyndon B. Johnson.

L'ex vettura presidenziale, ora in vendita a Carrolton, nel Texas, è alimentata da un motore V8, accoppiato con un cambio automatico a 3 velocità. In vendita con l'auto anche una documentazione completa che comprende anche diverse immagini del presidente alla guida dell'auto. Rifinita in Arctic White e con una tappezzeria in pelle beige, la Continental ha un soft top convertibile a comando elettrico, un sedile del conducente regolabile, aria condizionata e una radio AM/ FM.