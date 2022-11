Discarica abusiva con carcasse auto scoperta da GdF

Sequestrata a Perugia dalla guardia di finanza un'area di 650 metri quadrati con 78 carcasse di autovetture. Si trova in una zona alla periferia della città ed è stata individuata dal personale del Comando provinciale, guidato dal colonnello Antonella Casazza, in sinergia con il Reparto operativo aeronavale di Civitavecchia e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale.

Si tratta - spiegano gli investigatori - di una porzione di terreno, all'interno di un sito adibito ad autofficina e stoccaggio di veicoli, di fatto utilizzata come discarica "abusiva".

L'attività trae origine dall'acquisizione di elementi informativi nell'ambito dell'azione ordinaria di controllo economico del territorio condotta dalle fiamme gialle del Gruppo di Perugia. Gli sviluppi investigativi, corroborati anche dalle risultanze dei sorvoli operativi fatti dagli elicotteri in dotazione al Reparto di volo del Corpo, hanno consentito di verificare quello che è considerato il "pessimo stato" di conservazione dei mezzi, accatastati in modo diffuso sul terreno. E' stata quindi accertata la presenza di carcasse di auto, di parti meccaniche e di carrozzeria, oltre che di filtri di olio motore e batterie fuori uso. Il materiale, classificato come "rifiuto pericoloso" è stato trovato - viene spiegato ancora - direttamente sul terreno, "senza alcuno strato protettivo di cemento e, quindi, potenzialmente capace di infiltrarsi nel sottosuolo e produrre effetti inquinanti".

I titolari delle due imprese insistenti sull'area sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Perugia per avere esercitato abusivamente le attività di gestione dei rifiuti e di autodemolizione nonché per aver inquinato le acque reflue sottostanti.

La guardia di finanza ha sottolineato che il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, ha già convalidato il sequestro eseguito d'urgenza dai finanzieri.