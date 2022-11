Auto: Regioni Ue, serve sostegno per una transizione giusta

Un nuovo meccanismo di sostegno dell'Ue con fondi dedicati per garantire una transizione giusta, equa e di successo per l'industria dell'automotive. E' la richiesta dell'Alleanza delle regioni automobilistiche europee riunitasi a Lipsia per un primo incontro politico, nel quale è stata adottata una strategia a breve e medio termine ed è stato discusso, insieme al commissario europeo per l'occupazione e i diritti sociali, Nicolas Schmit, il sostegno alle regioni con una forte industria automobilistica. Sulla base dei requisiti delle auto a emissioni zero per raggiungere gli obiettivi climatici dell'Ue e dei relativi cambiamenti nell'industria automobilistica, l'Alleanza sostiene l'istituzione di un meccanismo europeo per sostenere una transizione giusta ed equa nelle regioni con un'industria automobilistica, "al fine di ridurre al minimo gli effetti dirompenti sull'occupazione e rafforzare le capacità e le opportunità di riqualificazione tecnologica dell'industria automobilistica europea e di continuare a essere competitiva a livello globale nella ricerca e nell'innovazione", si legge in un comunicato. "Siamo qui, oggi, con grandi aspettative perché la nostra Regione vuole creare sinergie con altri territori, con il non secondario scopo che la transizione ecologica avvenga sotto l'egida della tutela dei posti di lavoro e della tenuta sociale", ha detto il presidente della Regione Molise Donato Toma, partecipando all'incontro.