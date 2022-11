Un nuovo hub per test su pista by 'Driving experience Südtirol'

Dopo l'ingresso sul mercato all'inizio dell'anno di Driving Experience Südtirol come nuovo fornitore di eventi con particolare attenzione ai corsi di guida ed ai tour in Alto Adige, il nuovo arrivato sta ora ampliando il proprio portafoglio di servizi. Driving Experience Südtirol dispone di un'infrastruttura esclusiva a Bolzano, adatta anche come punto di partenza per test drive.

La base operativa è il Safety Park dell’Alto Adige: nei pressi dell’uscita dell’autostrada Bolzano Sud, è dotato di diverse aree dinamiche, un lungo percorso di handling, una pista di testing con doppi rettilinei, una pista circolare per drift, oltre ad una pista per go-kart ed un variegato percorso off-road. Percorsi e passi di montagna adatti per i test drive si trovano nelle immediate vicinanze. Il sito dispone anche di un'officina per veicoli attrezzata con una piattaforma di sollevamento. Quattro stazioni di ricarica elettrica, di cui una da 150 KW, internet ad alta velocità e sette parcheggi riservati con accesso diretto all'area di prova.

Driving Experience Alto Adige comprende nel suo portfolio di servizi anche diversi tour nelle Dolomiti, che si propongono anche a supportare i team di testing nella pianificazione degli itinerari.