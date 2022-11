Salvini, irrealizzabili passaggi fit for 55, come automotive

"Alcuni passaggi del fit for 55, il pacchetto climatico dell'Ue, sono assolutamente irrealizzabili, in alcuni casi autolesionisti e rischiano di mettere in ginocchio intere filiere e di regalare all'altra parte del mondo quello che è un business italiano. Con tutta la voglia di innovare, occorre che alcune scadenze vengano assolutamente riprogrammate perché non solo non tuteleranno l'ambiente ma metteranno in crisi interi settori produttivi e penso all'automotive", al "mettere fuori norma e fuori legge dal 2035 i motori a combustione interna". Lo ha detto il ministro Infrastrutture Matteo Salvini, alla consegna della MSC Seascape.