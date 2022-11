Lamborghini: le note raccontano l'emozione dei motori

Lamborghini ha deciso di celebrare le melodie dei suoi motori a combustione interna, il V12 e il V10 ad aspirazione naturale e il V8 biturbo, con tre playlist di 24 brani disponibili su Spotify e che includono le copertine create dal graphic designer Vasjen Katro.

Il titolo dell'iniziativa è The Engine Songs ed è rappresentata da una raccolta curata dal produttore musicale Alex Trecarichi, creata in collaborazione con gli ingegneri del suono Lamborghini. Le playlist, una per ogni motore, ne accostano il suono a brani scientificamente sintonizzati sulle sue vibrazioni. Per selezionare i brani di The Engine Songs, Trecarichi ha applicato al suono del motore le formule della 'Trasformata di Fourier', una funzione matematica che il cervello utilizza istintivamente per scomporre un suono nelle sue infinite sottocomponenti.

Trecarichi ha riprodotto in studio la naturale capacità del cervello utilizzando l'intelligenza artificiale. "Questo procedimento - ha commentato il produttore - mi ha permesso di individuare le frequenze di base del motore che coincidono con le tre fasi precise della sua espressività, ovvero l'accensione (al minimo), il regime a 4.000 giri e la massima potenza".

L'esperimento ha avuto inizio con la trasposizione artistica del V12 della Aventador LP 780-4 Ultimae, ultimo discendente della tradizione delle auto sportive a dodici cilindri che da quasi 60 anni alimenta i modelli più iconici di Lamborghini.

"Uno degli aspetti a cui prestiamo attenzione - ha commentato Mario Mautone, Nvh whole vehicle coordinator di Lamborghini - è l'asprezza del suono che contraddistingue la Lamborghini. È quell' eco grezzo e metallico che poi si concretizza nell' esperienza psicoacustica, la risposta chimica ed emotiva all' onda sonora che il nostro cervello trasforma in emozioni e ricordi positivi. Per questo motivo associo il suono del V12 a quello di un violino, lo strumento per eccellenza delle note alte".