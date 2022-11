L'Anas comunica che l'Autorità francese ha comunicato che a partire dalle 16 di giovedì 17 novembre chiuderà al traffico la strada dipartimentale 1006, proseguimento in Francia della statale 25 "del Moncenisio". Il consueto provvedimento francese di chiusura al traffico per la stagione invernale resterà in vigore fino alla primavera 2023.

Durante l'inverno la statale 25 "del Moncenisio" resterà invece regolarmente percorribile fino al confine di Stato.