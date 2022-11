La Ferrari di Clint Eastwood alla Milano Autoclassica

Una vera star per festeggiare il 75° anniversario della Ferrari: ecco il tributo che l'Automotoclub Storico Italiano dedica alla Casa di Maranello in occasione di Milano AutoClassica, salone internazionale in programma alla Fiera di Milano Rho da venerdì 18 a domenica 20 novembre.

Sotto i riflettori, infatti, c'è lei: la Ferrari 275 GTB che il produttore cinematografico Dino De Laurentiis acquistò nel 1966 per l'attore di Hollywood Clint Eastwood. Questo esemplare è la punta di diamante della rassegna ASI intitolata "Cavallini da sogno" che riunisce le più iconiche granturismo Ferrari a 12 cilindri. Oltre alla 275 GTB appartenuta a Clint Eastwood si possono ammirare, ad esempio, la 250 GTE del 1953, la 250 GT del 1963, la 330 GT del 1967, la 365 GTB/4 "Daytona" del 1970, la 456 GT del 1994 e la 575 del 2002, appena entrata nel novero delle "storiche" Tutte coupé. Tutte con il motore anteriore a 12 cilindri.

Lanciata al Salone di Parigi del 1964, la 275 GTB (Gran Turismo Berlinetta) derivava dalla 250 GTO nata per le corse. Il suo stile porta la firma di Pininfarina ed è stata prodotta fino al 1968. L'esemplare appartenuto a Clint Eastwood venne acquistato nel 1966 da Dino De Laurentiis. In origine era di colore "Grigio Notte" ma l'attore, una volta portata negli Stati Uniti, la fece subito personalizzare dallo specialista George Barris, il più amato "customizzatore" delle star hollywoodiane.

La sportiva di Clint Eastwood venne riverniciata nell'attuale verde scuro e ulteriormente accessoriata. Rimase negli States fino all'inizio degli anni '80, per poi tornare nel Vecchio Continente e trovare posto nel Museo dell'Automobile di Muriaux, in Svizzera. Fece ancora un passaggio in Sudamerica, negli anni '90, per poi rientrare in Europa ed infine in Italia, dove si trova tuttora.

La presenza di ASI a Milano AutoClassica è ulteriormente arricchita dall'esposizione dedicata ai 50 anni della Fiat X1/9, "La sportiva per tutti", dove sono in mostra alcuni rari prototipi della Collezione ASI Bertone: la concept Runabout del 1969, musa ispiratrice della X1/9 e premiata nell'estate scorsa al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach, e gli esemplari unici di X1/9 "Allungata" (1981), "Spider" (1987) e "Superlight" (1988).