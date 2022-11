Al via la dodicesima edizione di Milano AutoClassica

Da venerdì 18 a domenica 20 novembre torna Milano AutoClassica, l'appuntamento per tutti gli amanti dell'automobilismo classico e sportivo che si che si rinnova per il dodicesimo anno.



I brand più prestigiosi partecipano con modelli rappresentativi del loro heritage e della produzione più recente per riunire passato e presente in un'ideale asse temporale: Alpine, Aston Martin, Bentley, BMW Club Italia, il dipartimento Heritage di Stellantis, Ferrari Classiche, Kimera, Lotus, Maserati, McLaren, MG e Musei Ferrari incanteranno il pubblico della manifestazione.

Alpine presenzia con quattro modelli: due saranno le A110 GT, rispettivamente nel colore Blu Abisso e Grigio Tuono. Spazio alla A110 S nel suggestivo colore Arancio Fuoco, affiancata dalla Alpine A110 Tour de Corse 75 che trae ispirazione dalla berlinette numero 7 che ha preso parte al Tour de Corse nel 1975. Aston Martin espone tre modelli straordinari, a partire dalla V12 Vantage, un'edizione limitata a solo 333 unità accreditata di 700 Cv, erogati dal motore biturbo V12 5.2 litri. Sotto i riflettori ci sarà anche la Aston Martin DBS nelle varianti Coupé e Volante, in aggiunta al Suv DBX707.

Bentley Motors a Milano AutoClassica celebra il passato ed il presente del brand in un'ideale linea del tempo. Il viaggio inizia dalla S1 Continental Flying Spur del 1958 per proseguire fino alla Bentley Bentayga Hybrid, modello pioniere della strategia Beyond100 dal powertrain ibrido composto da un motore termico V6 3,0 litri di nuova concezione con 335 CV abbinato a un motore elettrico da 100kW per una potenza complessiva di 462 CV. Infine, non mancherà la Continental GTC Speed spinta dal motore W12 biturbo da 6 litri, per 659 CV di potenza e 900 Nm di coppia.

BMW Auto Club Italia quest'anno celebra il 50° Anniversario del marchio "M" portando due rari esemplari di Bmw M3 e la nuova Bmw M4 Competition di ultima generazione, nella serie speciale commemorativa "Edition 50 Jahre BMW M".

Le protagoniste dello stand di Heritage Stellantis sono esclusivamente vetture firmate Abarth Classiche per il progetto "Reloaded by Creators".

Protagonista la Fiat Nuova 500 elaborazione Abarth "Record" del 1958, la vettura originale elaborata da Carlo Abarth con un motore da 26 CV in grado di raggiungere i 118 Km di velocità massima, che corse nell'autodromo di Monza per 168 ore consecutive collezionando 6 record internazionali. Al suo fianco, una novità in anteprima assoluta che sarà svelata venerdì mattina.

Ferrari Classiche dedica l' esposizione a quattro modelli iconici che hanno scritto la storia del brand. A partire dalla Ferrari 308 GTB Vetroresina, affiancata dalla Ferrari 512 TR, dalla 365 GTB4 "Daytona" e, infine dalla Ferrari 575 Super America basata interamente sulla Ferrari 575M Maranello, è stata la prima a riportare, seppur in edizione iper-limitata a 559 esemplari, la guida a cielo aperto su una Ferrari a dodici cilindri.

LOTUS espone 5 modelli eccezionali, ben quattro vetture sportive e un Hyper Suv, incluse due anteprime italiane assolute. PB Racing Lotus Bergamo, infatti, ha scelto di presentare in anteprima al pubblico di Milano AutoClassica una novità assoluta, targata Lotus Cars: l' Hyper Suv full electric Eletre, modello inedito non ancora in commercio. Insieme a Eletre, ci saranno anche due Lotus Emira V6 First Edition, mai presentate prima in un Salone Automobilistico e dunque anche loro in anteprima assoluta per il pubblico di Milano AutoClassica nell'accattivante colore Seneca Blue e Venom Red.

Saranno affiancate da una Lotus Elise Cup PB-R da competizione, la vettura protagonista del trofeo Lotus Cup Italia, una Lotus Elan S2 e una Lotus Exige 240R Limited Edition : un parco auto completo che conquisterà tutti gli appassionati del marchio di Hethel e non solo.

La tradizione di attribuire alle granturismo del Tridente il nome di venti famosi nasce con la Maserati Mistral, la vettura che raccolse l'onore di sostituire la fortunata 3500GT e 3500GTI. Sarà esposta accanto ad una Maserati 3500 GT Spyder Vignale, la variante en plein air della famosa 3500 GT. Infine la Maserati MC20 incarna la nuova Era del Tridente, iniziata nel 2020 e dettata dall'avvento di un inedito propulsore: il 3.0 V6 bi-turbo denominato Nettuno, sviluppato e prodotto interamente nel Maserati Innovation Lab di Modena.