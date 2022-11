Per Asi in Pista le più belle sono Maserati

L’Autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari ha ospitato la prima edizione dell'evento ASI in Pista. In occasione dello speciale track day organizzato dall'Automotoclub Storico Italiano e riservato auto storiche sportive e da competizione sono state incoronate due regine a quattro ruote, entrambe portacolori del mitico tridente Maserati.

Il premio Best in Show è stato assegnato alla Tipo 61 Birdcage carrozzata Drogo, che nelle stagioni sportive 1961, 1962 e 1963 fu protagonista di corse come la 12 Ore di Sebring, la 1000 Km del Nurburgring e i gran premi di Rouen e di Reims. Ultimo dei 22 esemplari costruiti con il particolare telaio a traliccio di tubi, fa parte della Collezione Panini di Modena. Il pubblico che ha riempito l'autodromo di Varano ha premiato come vettura più bella del paddock la Maserati 6CM del 1968, monoposto della Collezione Sculco che all'epoca rappresentava il Tridente nelle competizioni della massima serie.

Altri riconoscimenti speciali sono stati attribuiti dall'ASI alla Abarth 1000 Sport Prototipo del 1964 portata da Sebastiano Morello, alla Ford Cortina Lotus del 1966 condotta da Massimiliano Buccioni e alla Audi RS2 Avant del 1995 di Marco Martellucci. Nel corso della giornata si sono susseguiti turni di giri liberi in pista e una sessione speciale di omologazione ASI finalizzata al rilascio dei Certificati di Rilevanza Storica e dei Certificati di Identità alle auto da competizione con più di vent’anni.

"E' stata una giornata meravigliosa - ha sottolineato il presidente ASI, Alberto Scuro - perché la vita di paddock permette di condividere appieno la nostra passione. Le auto storiche sportive e da competizione trasmettono emozioni e danno adrenalina e con ASI in Pista è stato possibile ammirarne una varietà incredibile".