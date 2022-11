Eicma: Salvini, gioia festeggiare qui mondiale italiano

"È una gioia festeggiare una vittoria tutta Italiana al mondiale Motogp, con un pilota e una moto italiani in una fiera italiana che sta avendo numeri eccezionali". Lo ha detto il leader della Lega e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, in visita ieri a Eicma, il salone dedicato al ciclo e motociclo che si tiene alla Fiera di Milano Rho.

"Questo significa posti di lavoro e Made in Italy nel mondo". Salvini ha visitato i padiglioni dove si trovano alcune delle aziende italiane più famose facendo un bagno di folla tra i tanti visitatori oggi in fiera. Moltissimi i giovani che lo hanno fermato per un selfie.