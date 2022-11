Be a game changer, lunedì 14/11 il talk con Ford

In occasione delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals e delle Nitto ATP Finals 2022, due tra i più prestigiosi eventi sportivi di respiro internazionale, Ford è scesa in campo all'insegna del messaggio 'Be a game changer'.

Con questo tema, protagonista anche della rubrica social 'Be a game changer stories', la casa dell'ovale blu raggruppa persone, azioni e momenti capaci di incarnare lo spirito del proprio tempo e dare vita a un cambiamento, anche impugnando la racchetta da tennis in modo insolito, dare forma a una nuova auto o immaginare un futuro di nuove possibilità.

Di questo e altro si parlerà nel talk in programma lunedì 14, a partire dalle 11,30 al PalaAlpitour di Torino e in streaming qui su Ansa.it, con Fabrizio Faltoni, direttore generale e amministratore delegato Ford Italia, e Sergio Pitrone, imprenditore digitale e professore universitario. Modera la giornalista Sky Eleonora Cottarelli.