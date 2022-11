Ferrari in prima fila alla 8 ore del Bahrain

Alla 8 Ore del Bahrain, ultimo atto del FIA World Endurance Championship, scatteranno dalla seconda e dalla quarta posizione in griglia le due Ferrari 488 GTE iscritte nella classe principale delle granturismo LMGTE Pro, con la vettura numero 52 condotta da Antonio Fuoco. In classe LMGTE Am firma la pole position la 488 GTE con Sarah Bovy. La gara è in programma oggi a partire dalle 14 ora locale. Le qualifiche della LMGTE Pro sono andate in scena al tramonto sul tracciato di Sakhir, in condizioni di pista asciutta con temperatura dell'aria di 32°C e dell'asfalto pari a 35°. Al volante della 488 GTE numero 52 di AF Corse il miglior tempo di Fuoco, 1'56''419, registrato nel secondo dei cinque giri completati, è valso la seconda posizione dietro alla Porsche numero 91 di Gianmaria Bruni. Quarta l'altra vettura del team piacentino, la Ferrari numero 51 dei campioni iridati in carica Alessandro Pier Guidi e James Calado, con il pilota italiano che alla bandiera a scacchi è distante 329 millesimi dalla pole.

Nella classe riservata agli equipaggi che includono i gentlemen drivers, impegnati alla guida durante la sessione, la prima casella è ottenuta da Bovy, sulla 488 GTE numero 85 del team Iron Dames, in 1'59''186. Quinto posto per la Ferrari numero 54 di AF Corse, con Thomas Flohr, a 1''303; settima casella per Christoph Ulrich sulla vettura numero 21 del medesimo team. I dieci minuti di qualifica terminano con l'ottavo posto di Franck Dezoteux sulla 488 GTE di Spirit of Race, e con il decimo tempo di Claudio Schiavoni al volante della Ferrari in livrea gialla di Iron Lynx.