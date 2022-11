Ford accompagna il grande tennis a Milano e Torino

Dai campi delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals a delle Nitto ATP Finals 2022, Ford Italia scende a bordo rete con il grande tennis. La partnership tra la casa automobilistica e i due eventi tennistici di rilevanza internazionale si sta concretizzando in questi giorni, tra gli eventi in programma a Milano e quelli a Torino. "La partnership con il mondo del tennis - ha spiega to Marco Alù Saffi, responsabile della comunicazione di Ford Italia - nasce dalla volontà comune di coniugare grandi performance e sostenibilità. La FIT insieme ad ATP, infatti, lavora al fianco dei principali partecipanti dell'evento per raggiungere i suoi obiettivi, fissati per il 2025, che mirano a realizzare un evento a basso impatto ambientale attraverso l'impiego di materiali eco-compatibili e la riduzione delle CO2 per le attività di trasporto".

Il compito di Ford Italia, in questo contesto e nelle vesti di auto ufficiale delle manifestazioni, è legato alla logistica degli eventi. "l'utilizzo della flotta green di Ford - hanno fatto sapere ancora da Ford - rappresenta la naturale evoluzione, in linea con un approccio più sostenibile nei confronti dell'ambiente. Un impegno fortemente condiviso da Ford che fa dell'elettrificazione il punto di forza del suo piano strategico per l'Europa che prevede, entro il 2030, la commercializzazione di una gamma di vetture esclusivamente elettriche, con l'obiettivo di diventare Carbon Neutral nella produzione e nella logistica, inclusi i fornitori, entro il 2035.

Nelle due città, teatro degli appuntamenti tennistici, Ford Italia è presente con diversi veicoli, messi a disposizione di atleti e organizzazione. "A Milano - ha spiegato Alù Saffi - siamo al fianco dei giovani talenti emergenti del tennis con la nostra auto più giovane ma con una storia partita quasi sessant'anni fa, come Mustang Mach-E, il manifesto dell'elettrificazione Ford che sarà affiancato, entro il 2024, da altre tre nuove vetture 100% elettriche. A Torino, invece, Ford sarà al fianco dei grandi campioni che scenderanno in campo per le Nitto ATP Finals. Per l'occasione metteremo a disposizione degli atleti le vetture elettrificate di Ford che saranno impiegate come 'transportation car' e non solo".

Oltre a Mach-E, in esposizione a Torino, ci sarà anche il nuovo F-150 Lightening, icona del mercato a statunitense, in versione 100% elettrica. ).